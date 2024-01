Neurather See in Grevenbroich „Neues“ Seeufer ist jetzt fast perfekt – aber nur fast

Wer sich vorgenommen hat, im neuen Jahr häufiger spazieren zu gehen, kann nun guten Gewissens die Wege am Ufer des Neurather Sees mit in seine Routenplanung einbeziehen. Die Zeiten matschiger Wege, die sich praktisch nur mit Gummistiefeln bestreiten ließen, gehören an dem Gewässer nun endlich der Vergangenheit an. Im Auftrag der Stadtbetriebe sind die Wege in den vergangenen Monaten „aufgeschottert“ und verdichtet worden: so gut, dass nun bei einem Spaziergang sogar weiße Sneaker sauber bleiben – auch, wenn es davor tagelang geregnet hat.