Neurather See in Grevenbroich Sitzbank kann nicht mehr „verschluckt“ werden

Der Neurather See erfreut sich bei Besuchern immer größerer Beliebtheit. Das liegt nicht nur an den neu angelegten Wanderwegen um das Gewässer: Vor wenigen Tagen sind auch nagelneue Sitzbänke an sechs Stellen rund um den See aufgestellt worden. Sie ersetzen die deutlich in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten. Das sticht besonders an einer Stelle hervor: An der Westseite des Ufers hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme an einer Bank gegeben, die drohte, vom See „verschluckt“ zu werden.