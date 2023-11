Neurather See in Grevenbroich Sitzbank am Ufer wird bald „geschluckt“

Neurath · Die Wege am Neurather See werden zurzeit neu angelegt. Ein Bereich aber wird ausgespart: der um eine Sitzbank direkt am Ufer. Sie könnte bald ganz im Wasser stehen. Die UWG will das verhindern.

23.11.2023 , 13:39 Uhr

Schon vor zwei Jahren bestand das Problem mit der Sitzbank, an der Erdreich immer wieder fortgespült wird. Foto: Kandzorra, Christian

Die Umweltpolitiker in Grevenbroich haben sich jetzt erneut mit dem Neurather See befasst. Die Wege entlang des Ufers werden zurzeit neu angelegt – und das auf einer Länge von rund 750 Metern. Die Arbeiten sind weit vorangeschritten. Allerdings wies UWG-Politiker Hubert Rütten nun auf einen Missstand hin: Eine Sitzbank direkt am Ufer droht seit einiger Zeit, vom See „geschluckt“ zu werden. Um die Sitzgelegenheit herum wird Erdreich ins Gewässer geschwemmt. Die Folge: Wer dort Platz nimmt, könnte schon bald nasse Füße bekommen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft will das verhindern und die Bank erhalten. Wenn es nach dem sachkundigen Bürger Willibert Müller (UWG) geht, könnten Wasserbausteine Abhilfe schaffen. Der Neurather kennt das Gelände um den See so gut wie kaum ein anderer. Hubert Rütten, der die „Unabhängigen“ im Umweltbeirat vertritt, hat Müllers Vorschlag nun öffentlich gemacht. Aber rasch eine Absage kassiert. „Matsch ade“ – Wege am Neurather See werden jetzt „aufgeschottert“ Naherholung in Grevenbroich „Matsch ade“ – Wege am Neurather See werden jetzt „aufgeschottert“ Stadtbetriebe-Chefin Monika Stirken-Hohmann verwies darauf, dass alle Maßnahmen, die am Neurather See erfolgen, eng mit der Unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Kreises abgestimmt werden müssten. Das Sitzbank-Problem sei zwar bekannt, allerdings seien genau solche Maßnahmen wie Wasserbausteine abgelehnt worden. Das heißt: An der Situation wird sich wohl nichts ändern. Willibert Müller hat davon kurze Zeit nach der Sitzung erfahren. Er hat wenig Verständnis. Wasserbausteine, das seien dicke Brocken, mit denen eine Befestigung des Uferbereichs erzielt werden könne. „An anderen Stellen am See sind solche Natursteine in der Vergangenheit eingesetzt worden, und zwar mit Erfolg“, sagt der Neurather, der skeptisch fragt: „Und ausgerechnet an der Bank sollen sie nicht einsetzbar sein?“ Die Argumentation kann Müller nicht nachvollziehen. Er hofft, dass die Bank doch noch gerettet werden kann – bevor es zu spät ist. Mit der Neuanlage der Wege aber ist der UWG-Politiker sehr zufrieden. Die Stadtbetriebe investieren allein dafür rund 80.000 Euro.

(cka)