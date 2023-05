Schützen feiern in Neukirchen Ein (fast) perfektes Schützenfest

Dennis I. Mertens hatte es leichter als so manch anderer Schützenkönig: Er musste seine Lebensgefährtin Jessika Bluhm nicht lange überreden, an seiner Seite Schützenkönigin zu werden – sie stammt aus einer Schützenfamilie. Ihr Onkel Helmut Bartusch war vor einer Woche Hahnenkönig in Münchrath geworden und auch ihr Großvater war einst dort Hahnenkönig.