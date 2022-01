Für den virtuellen Neujahrsempfang : Der Bernardussaal wird zur großen Bühne

Grevenbroich Wo sonst die Politiker diskutieren, wurde nun Hightech aufgefahren – für den digitalen Neujahrsempfang. Aus mehreren Perspektiven wurden die Künstler gefilmt, die am 14. Januar online zu sehen sein werden.

Der Bernardussaal ist so etwas wie das „politische Parkett“ von Grevenbroich. Wo sonst lange Diskussionen geführt werden und wo es zuweilen auch mal lauter wird, hieß es am Freitag: Bühne frei, Spot an – und absolute Ruhe. Der Saal zwischen Altem Rathaus und Bürgerbüro wurde für die Aufzeichnung des digitalen Neujahrsempfangs mit jeder Menge Hightech ausgestattet. Künstler, Musiker, der Bürgermeister, ein Geistlicher und viele andere sind für die Produktion in den Saal gekommen. Die Auftritte wurden aufgezeichnet und werden nun zu einem Film zusammengeschnitten.