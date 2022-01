Pandemiebedingte Entscheidung in Grevenbroich : Neujahrsempfang erstmals digital statt in Präsenz

Neujahrsempfang erstmals digital statt in Präsenz

Pandemiebedingte Entscheidung in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt Grevenbroich richtet am 14. Januar 2022 wegen Corona erstmals einen digitalen Neujahrsempfang aus, der vorproduziert wird. Was zu sehen und zu gewinnen sein soll.

Von der Wohnzimmer-Couch aus können Grevenbroicher am Freitag, 14. Januar, den Neujahrsempfang der Stadt erleben. Wegen der Pandemie richtet sie diesen erstmals digital aus. 2021 war auf den Empfang, zu dem sonst mehrere hundert geladene Gäste kamen, verzichtet worden. „Wir wollen Grevenbroichern trotz Corona einen schönen Jahresauftakt bieten. Alle können ihn per Youtube und Facebook miterleben“, sagt Stephan Renner, persönlicher Referent des Bürgermeisters. Allerdings: Sich zuschalten und Kontakte knüpfen können die Zuschauer nicht. „Wir haben überlegt, live zu produzieren und Interaktionen mit Bürgern zu ermöglichen, haben uns aber aus technischen Gründen für die Vorproduktion entschieden.“

Eine Neuerung: Zuschauer am 14. Januar können an einer Gewinnaktion teilnehmen. Ähnlich wie beim Rucksack in der WDR-Serie „Wunderschön“ wird eine Kiste gefüllt – mit Grevenbroicher Produkten. Unter denen, die dann alle Teile nennen können, wird die Kiste verlost.