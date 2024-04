Neues von der Käfer-Allee in Grevenbroich Blühstreifen gegen das Insektensterben

Der Verein hat sich dem Artenschutz und der Förderung der Artenvielfalt verschrieben. Darum sollen die Blumen, wenn sie dann gewachsen sind, nicht von Spaziergängern gepflückt werden, bittet Gerd Cremer. Mittlerweile hat die Käfer-Allee aber nicht nur für Insekten einiges zu bieten, denn der Verein hat sich auch für die menschlichen Besucher ins Zeug gelegt. So können sich Neugierige an einer Drehtafel über die verschiedenen Pflanzen informieren. Nebenan lassen sich an einer Rindenbank die Texturen von Birke, Buche, Lärche, Pappel und Ahorn ertasten. Zusätzlich erklärt eine Infotafel die verschiedenen Schichten einer Blühwiese und welche Tiere wo leben. Groß abgebildet ist dort auch ein Mauswiesel. Ein solches habe es sich in einem Wurzelstumpf an der Käfer-Allee gemütlich gemacht, berichtet Gerd Cremer. Dieser sei eigentlich zur Demonstration und zum Zählen der Baumringe platziert worden, doch das Hermännchen habe sich diesen als Unterschlupf ausgesucht.