Groß-Investition am Wirtschaftsstandort Grevenbroich : Logistikzentrum mit 150 Mitarbeitern

Rund 50 Millionen Euro investiert der Logister TST in das Intersnack-Logistikzentrum. Im Mai wird Richtfest gefeiert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich In rasantem Tempo wächst der Neubau des großen Logistikzentrum gegenüber dem Knabbergebäck-Hersteller Intersnack. Der Logistik-Spezialist TST investiert 50 Millionen Euro in den Standort, im Mai ist Richtfest. Was getan wird, um Verkehrsprobleme in Wevelinghoven zu vermeiden.