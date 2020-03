Programm für junge Leute : Neues Ferienheft bündelt die Angebote in Grevenbroich

Grevenbroich In einem strahlenden Blauton kommt es diesmal daher: das neue Ferienheft des Grevenbroicher Jugendamtes. 25 Organisationen präsentieren sich auf 51 Seiten.

So hat beispielsweise die Jugendkunstschule viele kreative und tänzerische Angebote in ihrem Programm. Mit der Kirche geht es häufig auf Reisen, die offenen Jugendfreizeitstätten und Sportvereine bieten abwechslungsreiche Aktivitäten in den Stadtteilen. Auch die Einsätze des Spielmobils wurden in das Heft aufgenommen.