Stadtentwicklung in Grevenbroich : Baugebiet soll an Quäker erinnern

Baugebiet soll an Quäker erinnern

Stadtentwicklung in Grevenbroich

Grevenbroich Ein neues Wohnquartier in Grevenbroich grenzt an die historische Mühle, die im Jahr 1877 errichtet wurde und lange das Stadtbild prägte.

Dort, wo früher eine alte Villa und das Spanische Zentrum standen, sollen insgesamt 57 neue Wohnungen entstehen. Die Gebig Immobilien- und Projektgesellschaft aus Köln plant an der Ecke Rheydter-/Merkatorstraße mehrere Häuser, die das in Bahnhofsnähe liegende Viertel aufwerten sollen. Nach dem Wunsch des Investors soll das Bebauungsplangebiet in Quäker-Quartier umbenannt werden. Mit diesem Namen soll ein historischer Bezug zu dem ehemaligen Mühlengebäude hergestellt werden, das auf dem Nachbargrundstück steht.