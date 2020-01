Wohnen in Grevenbroich : Mieten legen seit 2016 um sieben Prozent zu

Michaelo Damerow, Anneliese vom Scheidt, Ingo Hamecher und Willy Helfenstein (v.l.) legten den neuen Mietspiegel vor. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Der neue Mietspiegel liegt vor. Mietwohnungsbau leidet unter hohen Baukosten, kritisiert Haus + Grund.

Der Bedarf an Wohnungen steigt – so mancher Mieter ist in Sorge, ob auf ihn eine Mieterhöhung zukommt. Eine wichtige Orientierungshilfe liegt nun in aktualisierter Form vor. Der Haus- und Grundbesitzerverein Grevenbroich und Umgebung (Haus + Grund) und der Mieterverein Düsseldorf haben jetzt den ab Januar 2020 gültigen Mietspiegel im frei finanzierten Wohnungsbau für Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen vorgelegt. Der Mietspiegel dient nicht nur als Überblick für Mieter und Vermieter über die ortsübliche Vergleichsmiete, sondern laut Haus + Grund auch zur Begründung für eine Mieterhöhung und als rechtliche Grundlage bei Streitfällen.

Da der bisherige Mietspiegel vier Jahre alt ist, wurde eine Neuauflage erforderlich. Angaben zu insgesamt 1050 Mietwohnungen wurden dafür ausgewertet. Das Ergebnis: „Im Schnitt sind die Mieten in den vier Jahren um rund sieben Prozent gestiegen. Diese Quote liegt leicht oberhalb der Inflationsrate“, erläutert Willy Helfenstein, stellvertretender Vorsitzender von Haus + Grund. Er spricht von einem „moderaten“ Anstieg. „In Grevenbroich gibt es zahlreiche private Vermieter, die an langfristigen Mietverhältnissen interessiert sind.“

Einige Beispiele: Für eine Wohnung in guter Wohnlage, Baujahr ab 2010 beträgt die ortsübliche Vergleichsmiete 9,24 Euro je Quadratmeter, im Jahr 2016 waren es 8,47 Euro. Für eine zwischen 1960 und 1969 gebaute Wohnung in mittlerer Wohnlage ist die Vergleichsmiete von 6,03 auf 6,52 Euro gestiegen. Für Wohnungen in Jüchen sind beim neuen Mietspiegel Abschläge von rund drei Prozent zu berechnen, in Rommerskirchen von rund sieben Prozent.

Für die Zukunft rechnet Haus + Grund-Vorsitzender Ingo Hamecher mit einem „spürbaren“ Anstieg. Der Bedarf an Wohnungen nehme zu, demgegenüber liege der Mietwohnungsbau weitgehend „am Boden“ – ohne das Engagement des Bauvereins Grevenbroich würde es noch düsterer aussehen.

Ein Problem für Investoren seien hohe Baukosten, die seit 2008 etwa doppelt so stark gestiegen seien wie die Mieten. Als einen Grund nennt Ingo Hamecher hohe Vorgaben an Barrierefreiheit und energetische Ausstattung, so stelle die Energieeinsparverordnung erhebliche Anforderungen. Um eine „vernünftige Rendite“ zu erzielen, seien angesichts der Baukosten „zehn bis elf Euro Miete je Quadratmeter nötig. Das aber könnten sich viele Familien nicht leisten.

Ein anderer Kritikpunkt gilt der Stadt: Bis zur Genehmigung von Bauanträgen seien bisher „oft sechs bis neun Monate“ vergangen, sagt Hamecher. Laut Haus + Grund-Geschäftsführerin Anneliese vom Scheidt ist das Personal im Rathaus aber nun verstärkt worden.