Von den Grevenbroichern eifrig genutzt : Mängelmelder mit großer Resonanz

Grevenbroich Bereits mehr als 600 Beanstandungen wurden beim neuen Mängelmelder der Stadtbetriebe registriert. Die SBG erklären, warum trotz allgemein schnellerer Bearbeitungszeit nicht alle Mängel binnen weniger Werktage beseitigt ist.

Seit Umstellung vom alten auf den neuen Melder wurden laut Hannah Laubach von den SBG rund 600 Mängel registriert „Das ist mehr als früher.“ Zudem „geben wir nun auch Mängel ins System ein, die uns telefonisch oder per Brief mitgeteilt werden“, erläutert Laubach. „Die gestiegene Resonanz erhöht die Schlagzahl, bedeutet mehr Arbeit, aber sie zeigt auch, dass der Melder gut angenommen wird“, sagt Monika Stirken-Hohmann.

Doch in der Übersicht fanden sich auch andere „Altfälle“. So hatten zwei Bürger am 24. April ein Dutzend Altreifen Am Ziegelkamp gemeldet, der Fund war noch eine Woche später als „in Bearbeitung“ registriert. „Die Reifen wurden abtransportiert, das Symbol wurde aber versehentlich nicht auf grün gestellt“, sagt dazu Stirken-Hohmann. Wilder Müll ist mit einem Viertel aller Mängel übrigens trauriger Spitzenreiter in der Bilanz.