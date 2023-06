Neuer DNA-Test im Mordfall Claudia Ruf „Bislang gab es keinen Verweigerer“

Manchmal gelingt es, Mordfälle nach Jahrzehnten aufzuklären. So wie vor wenigen Monaten in Meerbusch: 31 Jahre nach der Tat sind Ermittler auf die Spur des Mannes gekommen, der dort eine 50-jährige Frau in einem Maisfeld ermordet haben soll. Es handelt sich um einen Mann, der bereits seit Mitte der 90er Jahre wegen eines Mordes an einer Schülerin eine Haftstrafe verbüßt. Fälle wie dieser (und das ist nur ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit) machen auch den Ermittlern in noch ungeklärten Fällen Hoffnung. Wie denen, die versuchen, endlich den Mann zu finden, der den Mord an der elfjährigen Claudia Ruf aus Hemmerden begangen hat.