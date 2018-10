Neuenhausener Schützenkönigspaar repräsentiert Bruderschaftsschützen in Grevenbroich, Jüchen und Korschenbroichs

Neuenhausen Bruderschaften beenden am Samstag in Neuenhausen die Schützenfest-Saison.

() Das Festjahr geht weiter. Nachdem die Bruderschaft Neuenhausen am kommenden Freitag, 26. Oktober, mit der Ausrichtung des Großen Zapfenstreiches sowie dem anschließenden Varietéabend im Festzelt am Kleekamp ihr 350. Bruderschaftsjubiläum gebührend ausklingen lässt, wird Neuenhausen einen Tag darauf noch einmal zur Schützenhochburg innerhalb des Grevenbroicher Bezirksverbandes.

Dort veranstaltet der rund 2500 Mitglieder zählenden Dachverband der Bruderschaften aus Aldenhoven, Garzweiler, Gindorf, Hemmerden, Neuenhausen, Neurath, Steinforth-Rubbelrath und Wevelinghoven seinen alljährlichen Königsehrenabend. Dieser festliche Abend, der um 18.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Neuenhausener Pfarrkirche St. Cyriakus beginnt, bildet den würdigen Rahmen zum offiziellen Wechsel der Königsinsignien der Bruderschaftsschützen im Bezirks Grevenbroich. Mit dem gebührenden Dank wird Robert Hoppe als Bezirksbundesmeister das scheidende Bezirksschützenkönigspaar Christoph und Renate Robert (Garzweiler) verabschieden und anschließend gemeinsam mit Bezirkspräses Heinz-Theo Lorenz das künftige Königspaar des Bezirksverbandes Grevenbroich, Dirk und Britta Weckner (Neuenhausen) krönen.

Dirk und Britta Weckner übernehmen als amtierendes Regentenpaar ihrer Heimatbruderschaft Neuenhausen das Amt des Bezirksschützenkönigspaares mit großer Vorfreude. Der 50 Jahre alte Gewässerunterhalter beim Erftverband in Bergheim, dem die Pflege und Unterhaltung der Erft von Bedburg bis Grevenbroich und ihren etlichen Nebengewässern bis in den Raum Jülich obliegt, ist seit dem Jahr 2004 Mitglied der St. Sebastianus-Bruderschaft Neuenhausen. Dort bekleidet er in seiner Zuggemeinschaft das Amt des Zugspieß.