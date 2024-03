Größere Biodiversivität für Kapellen Neue Streuobstwiese am Talweg

Wer in den nächsten Jahren den Talweg nahe der Kita am Kerbelweg entlangspaziert, könnte sich dabei demnächst Äpfel und Birnen schmecken lassen. Denn dort pflanzte der Heimatverein Kapellener Jonge zusammen mit der Baumschule Nicolin am Donnerstag vier kleine Obstbäume. Diese sollen einerseits Vorzüge für Insekten und Vögel bieten und andererseits die Umgebung aufwerten. „Das Pflücken ist ausdrücklich erlaubt, wenn dann was dranhängt”, sagte Heinz Breuer, Vorsitzender des Heimatvereins. Nach der Pflanzung einer Amerikanischen Gleditschie am Ziegelträgerpark im vergangenen Jahr ist es das nächste Projekt des Vereins zur Aufforstung in Kapellen.