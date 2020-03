Kostenpflichtiger Inhalt: Dienstanweisung in Grevenbroich : Kein Bargeld mehr in Kitas erlaubt

An der Kita „Pusteblume“ in Kapellen regt sich großer Widerstand gegen die Dienstanweisung der Stadt, mit der Bargeld aus den Einrichtungen verbannt wurde. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kapellen Eltern, deren Kinder die Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Kapellen besuchen, sind verärgert über die Stadt, weil nun Bargeld in den Kitas untersagt ist. Die Stadt verteidigt die Maßnahme und will für einen Förderverein werben.