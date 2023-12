In Hemmerden und Wevelinghoven Neue Geräte auf Spielplätzen im Stadtgebiet

In Hemmerden wurde an der Goldregenstraße bereits eine Vogelnestschaukel aufgebaut. Direkt daneben findet eine kleine Spielkombination aus Rutsche und Matschküche ihren Platz. Der Fokus liegt in Hemmerden darauf, den kleinen Besuchern ausreichend Spielmöglichkeiten mit pädagogischem Wert zu geben. „Die Matschküche regt zu Rollenspielen an und stärkt so das soziale Miteinander der Kleinsten“, sagt Lena Lüken-Zimmermann vom Jugendamt.