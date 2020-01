Grevenbroicher Theatergruppe No.Name : Neue Eigenproduktion entsteht trotz großer Hürden

Nach „Tempus non fugit“ (Bild) wird am neuen Stück gearbeitet – mit kleinerer Truppe. Mehrere Teilnehmer sprangen aus Zeitgründen ab. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich An ihrer zehnten Produktion arbeitet die Grevenbroicher Theatergruppe No.Name – Premiere soll im März sein. Doch fast wäre das Projekt gescheitert, bevor die Arbeit richtig losgegangen war. Die Gruppe blickt in eine „unsicheren Zukunft“, wie die Spielleiter Werner Alderath und Marius Panitz erklären.

Nach der letzten Eigenproduktion „tempus non fugit“ (Zeit flieht nicht) „sah es zunächst so aus, dass wir mit einer konstanten Gruppe in die neue Produktion starten. Doch nach wenigen Wochen stand unsere Gruppe vor dem Aus“, berichten die Spielleiter Werner Alderath und Marius Panitz. Nach und nach seien Teilnehmer aus Zeitgründen ausgestiegen. „Zum ersten Mal stand die Spielleitung vor der Frage, ob es sich lohnt noch eine Produktion zu starten“, schildern Panitz und Alderath. Nach dem schon gefassten Entschluss, die Produktion ruhen zu lassen, „fanden sich doch drei Spieler sowie zwei Techniker zusammen“, die Arbeit konnte weiter gehen.