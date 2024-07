Zwischen Paketen, Briefen und Schreib- und Spielwaren Neue „City-Post“ in Grevenbroich eröffnet

Anders als in den meisten Kiosken bietet die „City-Post“ nicht nur einen Paketshop, sondern einen richtigen Postschalter mit allem, was dazugehört: So können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Paketsets und „Paysafe“-Karten kaufen. Auch die Annahme von Briefen und Paketsendungen sowie Auskünfte und Informationen zu Produkten und Services der Post gehören zum Angebot dazu. Im August sei es dann auch möglich, Lotto in der Filiale zu spielen. Und ab Oktober sollen 150 Postfächer das Angebot erweitern, von denen die eine Hälfte öffentlich und die andere für privaten Nutzen zur Verfügung stehen werden. Dann können auch Sendungen direkt zur Abholung an die Filiale geschickt werden.