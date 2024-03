Großsporthalle in Gustorf Die neue Anzeigetafel macht nicht nur die Basketballer froh

Die Premierenvorstellung kam mit Verspätung in Fahrt. In den ersten Minuten der Basketball-Partie zwischen den NEW Elephants und Citybasket Recklinghausen blieb die neue Anzeigetafel in der Sporthalle Gustorf die Korbjäger beider Mannschaften noch schuldig. Gut möglich aber auch, dass Hallensprecher Jörg Brachter einfach nur auf der Bremse stand, schließlich brachten die Gastgeber im deutlich mit 16:30 verlorenen ersten Viertel im Angriff nicht allzu viel zustande.