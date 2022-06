Neophyten in Grevenbroich : Invasive Exoten wuchern an der Erft

Oliver Tillmanns mit einem Gewächs des Staudenknöterichs. Innerhalb eines Jahres ist die Pflanze drei Meter in die Höhe geschossen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Drei Meter wachsen in einem Jahr? Für den Japanischen Staudenknöterich kein Problem. Das aggressive Grün verbreitet sich auch in Grevenbroich – so wie das Drüsige Springkraut aus dem Himalaya. Biologe Oliver Tillmanns macht das Sorgen.