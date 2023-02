Grevenbroichs Natur erhalten „Man kann nur schützen, was man kennt“

Eisvögel als „fliegende Diamanten“, vom Aussterben bedrohte Pirole – und Orchideenarten, die als „botanische Schätze“ gelten: Die Natur in Grevenbroich hat mehr zu bieten, als viele denken. Zu denen, die Wissen über die heimische Natur vermitteln möchten, zählt der Biologe Oliver Tillmanns. Er bietet in diesem Jahr zu festen Terminen acht naturkundliche Exkursionen an, um Grevenbroichern die Natur „vor der eigenen Haustür“ näherzubringen. Er will Anreize geben, Natur auf eigene Faust zu erkunden. Und er will zeigen, warum es sich lohnt, sie zu schützen. Er sagt: „Was man nicht kennt, kann man nicht schützen.“