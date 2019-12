Natur in Grevenbroich-Neukirchen: Die Rückkehr der Wunderkirsche.

Natur in Grevenbroich-Neukirchen

Grevenbroich Mitlieder von „Unser Neukirchen“ haben den bislang verschollenen Baum gepflanzt.

Es ist über 100 Jahre her, dass Diedrich Uhlhorn Junior, der Enkel des Erfinders der Münzpresse, in Grevenbroich Obst züchtete. Neben der Grevenbroicher Knorpelkirsche und weiteren Obstsorten lässt sich auch die Wunderkirsche auf den Obstzüchter zurückführen. Uhlhorns Wunderkirsche, die jahrzehntelang als verschollen galt, wird nun in Neukirchen wieder heimisch. Jetzt wurde der Baum im Neukirchener Bürgerwäldchen gepflanzt. „Wir sind froh, dass die Pflanze wieder nach Grevenbroich zurückgekehrt ist“, betont Volkmar Ortlepp, der den Baum gespendet hat. Schließlich habe der Obstbaum noch im Juni auf der Liste der verschollenen Arten gestanden.