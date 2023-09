Diesen Samstag, 23. September Drei Locations in Grevenbroich öffnen zur „Nacht der Jugendkultur“

Eine Stunde früher will der Jugendtreff an St. Josef 4 in der Südstadt seine Pforten öffnen. In der GOT geht’s bereits um 16 Uhr los, auch hier ist um 22 Uhr Schluss. Geplant ist dort ein Fußballturnier, bei dem alle Teilnehmer als Mannschaft oder einzeln antreten können. Auf die Gewinner warten Preise. Alternativ warten auf Fußballmuffel im Jugendzenrum Billard, Basketball und Darts, auch können Besucher die „Just Dance Area“ nutzen. Getränke sowie Snacks sollen für alle kostenlos sein. Im Anschluss – das gilt auch für die Besucher der Alten Feuerwache – wollen sich die Teilnehmer auf den Weg ins Kultus am Marktplatz in Grevenbroich machen.