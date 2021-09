Nach Unfall mit Radfahrer am Mittwoch : Polizei Grevenbroich sucht Fahrer von rotem Fiat mit „GV“-Kennzeichen

Nach Unfall mit Radfahrer am Mittwoch

Grevenbroich Am Mittwoch ist es auf der Nordstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines roten Fiats, der den Mann erfasst haben soll, verschwand nach dem Zusammenstoß. Doch es gibt eine gute Beschreibung.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf der Nordstraße in Grevenbroich wegen einer Verkehrsunfallflucht. Nach Auskunft der Kreispolizeibehörde kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zum Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem roten Fiat. Der Fahrer des Autos soll sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Der Radfahrer, der neben sich ein weiteres Fahrrad führte und wohl plötzlich nach links in Richtung Gilbachstraße ausscherte, wurde von dem Fiat erfasst, der den Radler überholen wollte. Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, stürzte der Mann und wurde dabei verletzt. Der 48-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht.