Nach tödlichem Unfall in Grevenbroich Politiker halten Halbschranken „Auf dem Mergendahl“ für ausreichend

Der Unfall am Bahnübergang „Auf dem Mergendahl“ hat viele Bewohner des Stadtteils Kapellen geschockt. Der Übergang ist auf der Haupt-Fahrbahn mit Halbschranken ausgestattet. Das wirft die Frage auf, wie sicher solche Übergänge tatsächlich sind. Am Montagmorgen war ein 45-jähriger Mann aus Grevenbroich nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad auf der Straße (nicht auf dem Radweg) an wartenden Autos vorbeigezogen und trotz roter Ampel sowie der geschlossenen Halbschranke auf die Gleise gefahren, um diese in Richtung Friedrichstraße zu überqueren. Er wurde von einem Zug der RB 39 erfasst.