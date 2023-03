Nach Sabotage-Akt in Grevenbroich Strommast steht jetzt auf neuen „Beinen“

Zweieinhalb Wochen nach Bekanntwerden des Sabotage-Akts an einem 45 Meter hohen Strommast auf der Gustorfer Höhe ist das Konstrukt am Dienstag vom Provisorium zurück an seinen ursprünglichen Standort gestellt worden: auf neue „Beine“. Dabei kam erneut ein 500-Tonnen-Kran zum Einsatz, der weithin sichtbar war. Jetzt fußt der Mast auf einem neuen Unterteil. „Die Arbeiten sind planmäßig und unfallfrei verlaufen“, sagt RWE-Sprecher Guido Steffen. Über die Stromkreise, die der Mast führt, werden unter anderem der Tagebau Garzweiler und das Wasserwerk Fürth mit Energie versorgt. Für den neuen, dauerhaften Standfuß hatten Arbeiter in den vergangenen Tagen ein neues Fundament gegossen.