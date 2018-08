Nach der Obduktion: Junge aus Grevenbroich ist ertrunken

Grevenbroich Der vierjährige Junge aus Grevenbroich, der am 6. August regungslos treibend aus dem Nichtschwimmerbecken eines Bedburger Freibads gezogen und kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben ist, ist ertrunken. Das geht aus dem vorläufigen Obduktionsergebnis hervor, wie die Kölner Staatsanwältin Natalie Neuen jetzt bestätigt.

Laut Neuen läuft derzeit ein Todesermittlungsverfahren, bei dem grundsätzlich in alle Richtungen ermittelt werde. So ein Verfahren werde immer dann eingeleitet, wenn ein Mensch auf nicht natürliche Weise zu Tode gekommen ist. „Meine Kollegen prüfen jetzt das weitere Vorgehen“, sagt die Staatsanwältin. So wollen sich die Ermittler ein Bild der örtlichen Gegebenheiten in dem Bedburger Freibad machen und auch prüfen, welche Personen anwesend waren, als der Junge ertrank.