St. Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich : Krankenhaus-Heilige fördert das Wir-Gefühl

Grevenbroich Das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich wird auch nach der Fusion seinen Namen behalten.

Es gibt eine Konstante, die auch nach der Fusion für das Grevenbroicher Krankenhaus nicht angetastet wird: der Name St. Elisabeth-Krankenhaus. „Wir haben ganz kurz diskutiert, ob wir den Namen mit der Fusion ändern sollen. Aber es war allen sofort klar, dass der Namen erhalten bleiben muss“, berichtet Krankenhaussprecherin Susanne Niemöhlmann und fügt hinzu: „Die Grevenbroicher sagen: ‚Ich bin im Elisabeth geboren.’“ Dieser Name habe einen hohen Identifikationsgrad bei der Bevölkerung, aber auch bei den Mitarbeitern im Krankenhaus selbst, stellt Niemöhlmann fest. Und Krankenhauspfarrer Georg Breu hat es einmal so formuliert: „Diese Heilige hat die Kraft, das Wir-Gefühl zu fördern.“