Nach Brand in Grevenbroich : Autowracks stehen noch immer am Bahnhof Kapellen

Kapellen Die am Samstag bei einem Feuer ausbrannten Autos stehen immer noch auf dem Park & Ride-Platz am Kapellener Bahnhof. Das führt zu Verwunderung. Die Polizei erklärt, warum die Wracks noch nicht abgeschleppt wurden.

Da staunen manche Autofahrer nicht schlecht: Auf dem Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof Kapellen stehen seit Tagen zwei Autowracks, deren Motorräume vollständig ausgebrannt sind. Das führt zu Verwunderung, auch in den sozialen Netzwerken kursieren Fotos von den Wracks – in Verbindung mit der Frage, was damit sei. Manche Fahrer halten gar am Park & Ride-Parkplatz und fotografieren die teils verkokelten Autos.