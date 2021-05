Nach Blockade im Tagebau Garzweiler : Aktivisten wieder auf freiem Fuß

Ende April hatten Aktivisten Förderbänder im Tagebau blockiert. (Archivfoto) Foto: "Zucker im Tank"

Grevenbroich Die fünf Klima-Aktivisten, die am 28. April nach einer Blockade des Tagebaus Garzweiler in Gewahrsam genommen wurden, sind am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nun wird ein Video ausgewertet, das Polizeigewalt zeigen soll.

Von Wiljo Piel