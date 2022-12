Neun Monate Sperrung in Grevenbroich Endlich wieder freie Fahrt auf der Düsseldorfer Straße

Noch herrscht vergleichsweise wenig Verkehr auf der Düsseldorfer Straße – vielleicht, weil es sich noch nicht herumgesprochen hat. Aber: Die Strecke ist wieder freigegeben, nachdem sie vor mehr als neun Monaten in Folge einer Unterspülung zweier Häuser gesperrt worden war. Fahrzeuge können den Abschnitt zwischen dem „Knick“ des Gierather Wegs und der Schillerstraße wieder ungehindert passieren. Die Bauarbeiter sollen die letzten Absperrbaken am Donnerstag entfernt haben. Das passierte quasi „geräuschlos“. Eine offizielle Info etwa von der Stadt Grevenbroich lag auch am Freitag zunächst nicht vor.