Artenschutz in Jüchen Naturschutzbund sorgt sich um den Steinkauz

Der Naturschutzbund betont, dass der Steinkauz die kleinste Eulenart in Jüchen sei. Ihren Schutz und ihre Verbreitung geschehe am besten dadurch, dass spezielle Brutkästen, sogenannte Steinkauzröhren, angebracht würden. Diese Röhren würden meist in alte Obstbäume oder in Kopfbäumen in einer Höhe von zwei bis drei Metern in der Nähe von Bauernhöfen installiert. Dabei sei Ruhe sehr wichtig. Steinkäuze seien sehr genügsam. Aber sie schätzen keinen Trubel und lebten daher auch gerne außerhalb von Ortschaften. Da sie am Tag und in der Dämmerung aktiv seien, könne man ihnen auch am Tag begegnen. Zur Nahrung gehörten vor allem Mäuse, aber auch Insekten und Regenwürmer. Die Brutzeit liege etwa zwischen April und Juli.