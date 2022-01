Entsorgung in Grevenbroich : Weihnachtsbäume werden nächste Woche abgeholt

Ein Tannenbaum wird in einen Müllwagen geworfen. Foto: dpa/Marcus Brandt

Grevenbroich Was bei der Entsorgung der Weihnachtstannen zu beachten ist und wo Bürger den Abfallkalender finden, der die einzelnen Abhol-Bezirke auflistet.

Wenn es im Wohnzimmer zu nadeln oder unangenehm zu riechen beginnt, wird es Zeit: Der Weihnachtsbaum hat ausgedient und gehört entsorgt. In Grevenbroich ist es nächste Woche soweit: Spätestens bis Freitag, 14. Januar, werden die Bäume von der Müllabfuhr abgeholt. Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) gibt in ihrem neuen Abfallkalender für das Jahr 2022 einen guten Überblick, wann in welchen Bezirken die Christbäume abgeholt werden. Geknüpft ist das auch in diesem Jahr an die Abfuhr des Restmülls in den jeweiligen Bezirken.

Los geht’s kommende Woche Montag, 10. Januar, im Restmüll-Bezirk 1, am Dienstag folgt Bezirk 3, Mittwoch Bezirk 5, Donnerstag 4 und Freitag 2. Diejenigen, die noch keinen Abfallkalender zu Hause haben, können sich im Internet über die jeweiligen Abfuhrtermine informieren. Zu finden ist der Kalender über die Website der Entsorgungsgesellschaft: www.entsorgung-niederrhein.de.

Nutzer gelangen zum Kalender, in dem sie links im Menü den Punkt Leistungen aufrufen, dann auf Downloads und auf Abfallkalender klicken. Dann öffnet sich ein Menü, in dem sich auch Grevenbroich auswählen lässt. Welcher Abfuhr-Bezirk der richtige ist, lässt sich aus der dazugehörigen Tabelle entnehmen, die jede Straße in Grevenbroich namentlich auflistet.

Bei der Entsorgung von Christbäumen ist darauf zu achten, dass sich kein Schmuck mehr an den Tannenzweigen befindet. Das schließt auch Lametta-Fäden ein. Die EGN macht in ihrer Beschreibung mit einem „Daumen runter“ unmissverständlich darauf aufmerksam, dass Deko-Teile nicht an zu entsorgende Bäume gehören. Bei Problemen mit der Entsorgung sollen sich Bürger laut EGN an das Unternehmen Drekopf wenden, das telefonisch unter der Rufnummer 02431 974421 erreichbar ist. Grevenbroicher sollten dafür Sorge tragen, dass ihre Christbäume von den Mitarbeitern der Müllabfuhr gut gegriffen werden können – dass sie aber gleichzeitig nicht etwa den Gehweg blockieren.

(cka)