Müll-Yoga ist eine Form der Gesundheitsvorsorge

Stadtputz : Müll-Yoga – gesund und gut fürs Karma

Müll-Yoga mit Claudia Mideldorf in Grevenbroich Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Elsen Claudia Middeldorf aus Elsen veranstaltet am Samstag so etwas wie einen Piccobello-Tag. Dabei verbindet sie Angenehmes mit Nützlichen – und macht an verschmutzten Stellen unter den Maßgaben des Yin-Yogas klar Schiff.

Achtsamkeit ist für Claudia Middeldorf mehr als bloß ein Wort. Sich selbst gegenüber achtsam zu sein, lehrt sie in ihren Yoga-Kursen. Und weil ihr auch die Welt, in der sie lebt, nicht egal ist, geht sie ebenso achtsam mit der Umwelt um. Beides miteinander kombiniert sie beim Müll-Yoga. Die nächste Auflage startet am Samstag.

Dazu braucht es keine Matten, Räucherstäbchen oder ein spezielles Outfit. Das von der studierten Betriebswirtschaftlerin erdachte Müll-Yoga ist eher ein Aspekt des „Immer in körperlichen Bewegung sein“ mit aktiver Atmung und lang anhaltender Dehnung zur Entspannung der durch den Körper verlaufenden Faszien – gleichzeitig wird in der Natur herumliegender Unrat eingesammelt.

Zum dritten Mal bittet die 55-Jährige zum Termin. Entstanden ist die Idee letztlich durch den wachen Blick auf ihr Quartier. „Auf den Spaziergängen mit dem Hund komme ich immer wieder an den gleichen Ecken vorbei, die notorisch verschmutzt sind“, erzählt sie über ihre Ausflüge mit Hündin „Lulu“. Deshalb hat Middeldorf immer eine Tüte dabei, in der sie die Hinterlassenschaften der Tiere ihrer Mitmenschen einsammelt. Gleichzeitig nutzt sie diese Momente, „bewusst ein- und auszuatmen“ – wobei das Ausatmen der wichtigste Teil sei.



Die ursprünglich aus Indien stammenden körperlichen Übungen zu praktizieren, ist bei der gebürtigen Triererin, die dann über Stationen in Bonn und Köln nach Grevenbroich fand, lebenslängliche Beschäftigung. „Das habe ich von meinem Vater“, sagt sie. Die heilsamen Aspekte der nicht nur körperlichen, sondern auch philosophischen Lehre wurden dann „wichtig“, als sie schwer erkrankte. Entweder in die Frühverrentung zu gehen oder als Yoga-Lehrein neu zu starten, entschied sich Claudia Middeldorf fürs Yoga. „Unsere Gesellschaft ist offensichtlich vollkommen überstresst“, bilanziert sie Aussagen ihrer Kursteilnehmer. Eine Situation, die sie aus ihrer ersten Karriere kennt. „Ich konnte irgendwann nicht mehr abschalten. Alle Gedanken kreisten ausschließlich um den Beruf.“ Yoga helfe, „Last abfallen zu lassen und innerlich ruhiger zu werden“. Und letztlich stelle sich ein Wohlfühlfaktor ein.

Diesen Effekt könnte in doppelter Hinsicht das Müll-Yoga bewirken: Am Samstag soll es ab 10 Uhr vom Parkplatz am Gierather Weg etwa zwei Stunden lang beim sportlichen Großreinemachen entlang der Böschung entlang von Felder und Wiesen gehen. „In den vergangenen Jahren haben wir gut 30 Kilogramm Müll gesammelt“, bilanziert Chiara (16), wie ihre Mutter eine fleißige Müll-Yogerianerin. „Jeder ist genervt von dem Zeug, das in der Landschaft herumliegt“, versucht die Erasmus-Gymnasiastin andere zum Mitmachen zu animieren. „Aktiv zu werden ist keine Kunst. Man muss es nur einfach tun“, berichtet sie.