Zusammenstoß auf der ehemaligen A 540 in Grevenbroich : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß auf der ehemaligen A 540 in Grevenbroich

Grevenbroich Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde ein 57 Jahre alter Grevenbroicher nach einem Verkehrsunfall auf der B 59 (ehemalige A 540).

Nach Auskunft der Polizei war der Motorradfahrer am Donnerstag kurz vor 18 Uhr in Fahrtrichtung Köln unterwegs. An der Ausfahrt Gustorf wollte er abfahren und bremste auf dem Verzögerungsstreifen.