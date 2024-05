Moritz Körner zu Gast bei der FDP Grevenbroich Der FDP-Spitzenkandidat träumt von einer europäischen Talkshow

Was Moritz Körner aufgefallen ist: „Die meisten Parteien scheinen ihre Spitzenkandidaten zu verstecken.“ Das gelte nicht nur für die AfD, sondern für die CDU. Ganz anders die FDP: Marie-Agnes Strack-Zimmermann sei auf allen Plakaten zu sehen. „Alle wissen, dass ihr die Ukraine sehr am Herzen liegt“, sagte Körner und verriet, warum das so ist: „Bei einem Sieg Russlands werden die Osteuropäer in Panik verfallen. Es könnte eine neue Flüchtlingswelle geben. Dass man in Europa dann dauerhaft sicher leben kann, wäre nicht mehr gewährleistet – mit der Konsequenz, dass sich Investoren lieber Richtung USA oder Kanada orientieren könnten.“