Mordfall Claudia Ruf in Grevenbroich : So läuft der DNA-Test an diesem Wochenende

Grevenbroich In Hemmerden erwartet die Polizei 800 Männer zum DNA-Test im Mordfall Claudia Ruf. Weitere 800 Männer sind weggezogen. Sie werden von der Polizei an ihren aktuellen Wohnorten zum Test gebeten.

Am Freitag verwandelte die Mordkommission Claudia Ruf Klassenräume an der Schulstraße 5 in Untersuchungszimmer. Der Chef der Mordkommission, Reinhold Jordan, leitete die Gruppe, die in der Gemeinschaftsgrundschule alles für die Reihenuntersuchung vorbereiteten. Zunächst 800 Männer sind per persönlichen Einladungsschreiben gebeten worden, eine Probe ihrer DNA abzugeben. Sie waren zum Zeit der Gewalttat gegen die elf Jahre alte Claudia im Jahr 1996 zwischen 14 und 70 Jahre alt und wohnen noch immer in Hemmerden. Weitere 800 Männer sind weggezogen. Sie werden von der Polizei an ihren aktuellen Wohnort zum Test gebeten.