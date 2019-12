Mord an Mädchen aus Grevenbroich : "Aktenzeichen XY...ungelöst" greift Ermittlungen zu Claudia Ruf auf

Bonn In dem mehr als 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf will die Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ neue Ermittlungen anstoßen. Der Fall des elfjährigen Mädchens wird noch in dieser Woche in der Sendung aufgegriffen.

Bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF wird am Mittwoch um 20.15 Uhr, auch der Fall Claudia Ruf zu sehen sein. Im Mai 1996 wurde die damals Elfjährige im Grevenbroich-Hemmerden entführt und kurze Zeit später ermordet an einem Feld bei Euskirchen-Oberwichterich aufgefunden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte bis heute kein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Durch erfolgsversprechende neue Möglichkeiten der Analyse und Auswertung von gesicherten DNA-Spuren und Gesetzesänderungen sowie neuen Erkenntnisse über typische Täterprofile wurden die Ermittlungen vor einem Monat durch die Ermittlungsbehörden wieder aufgenommen.

Neben einer DNA-Reihenuntersuchung setzen die Ermittler dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter diesem Aspekt wird der Mordfall Claudia Ruf in der Sendung von Moderator Rudi Cerne vorgestellt. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, 5.000 Euro ausgelobt.

Das Hinweistelefon im Mordfall Claudia Ruf wird auch an diesem Abend besetzt sein. Anrufe nehmen die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 02131/300-25252 entgegen.

