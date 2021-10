An der Montzstraße in Grevenbroich : Bomben-Suche startet in der City

An der Montzstraße in Grevenbroich

Grevenbroich Vor dem Start der Erft-Quartiert-Arbeiten sondieren Spezialisten den Untergrund. In wenigen Tagen sollen die Arbeiten für den Aushub der Baugrube beginnen. Noch in diesem Jahr soll die Bodenplatte gegossen werden.

An der Montzstraße im Stadtzentrum sollen in wenigen Tagen die Bauarbeiten für das Erft-Quartier beginnen. Kabel, die dicht am Baugrundstück lagen und den Beginn der Tiefbauarbeiten über Monate hinweg blockiert hatten, sind nun an eine andere Stelle verlegt worden. Die Bagger, die die Grube für die Tiefgarage ausheben sollen, können trotzdem erst in ein paar Tagen anrücken. Denn jetzt sind erst einmal Spezialisten des Kampfmittel-Beseitigungsdienstes an der Reihe.