Im Montanushof Grevenbroich Pop-up-Store für „Marken“ aus zweiter Hand

Alexander Schmidt aus Elfgen ist erst 19 Jahre alt, hat aber jetzt schon sein zweites Geschäft eröffnet: Seit Montag bietet der Jungunternehmer in einem 100 Quadratmeter großen, bis dahin leerstehenden Geschäftsraum im Erdgeschoss des Montanushofs Second-Hand-Kleidung an – ausschließlich Stücke namhafter Marken. Damit ist Schmidt in dem Einkaufszentrum am Ostwall gleich zweimal vertreten, denn erst im Sommer hatte er seinen ersten Laden „Sneakertell“ für Sportschuh-Raritäten im Untergeschoss des „Montis“ eröffnet.