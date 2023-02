Diskussion um die „Erftsäle“ in Grevenbroich Centermanagement und Stadt wollen Vereine „mitnehmen“

Das stößt unter anderem den Orkener „Grielächern“ übel auf. Wie andere Brauchtumsfreunde fürchten sie eine Konkurrenzveranstaltung im Obergeschoss des Einkaufszentrums, die die Narren „aus den Dörfern ziehen“ könnte. Karnevals-Chef Sven Bronneberg hatte in diesem Zusammenhang von einem „Schlag ins Gesicht“ gesprochen. Denn mit den Einnahmen aus den Karnevalspartys in Orken würde auch der beliebte Umzug finanziert. Wichtige Einnahmen, so die Befürchtung, könnten verloren gehen, wenn viele Besucher in den „Monti“ abwandern.