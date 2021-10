Lese-Veranstaltungen in Grevenbroich : Mörderischer Abend und mehr in der Stadtbücherei

Grevenbroich Die Stadtbücherei lädt wieder zu Veranstaltungen – vom spannenden Krimiabend bis zu Reise-Schilderungen. Vorlese- und Bastel-Programme für Kinder soll es erst ab Anfang 2022 wieder geben.

Die wegen Corona weggeräumten Sitzgelegenheiten in der Stadtbücherei auf der Stadtparkinsel sind wieder an ihren ursprünglichen Plätzen neben den Bücherregalen. Der Betrieb normalisiert sich nach den monatelangen Einschränkungen wieder, „auch wenn wir die Besucherzahlen aus der Zeit vor Corona noch nicht wieder erreicht haben“, sagt Elke Wowra, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Kultur. „Es fehlen die Veranstaltungen mit Kindern, die viel Leben ins Haus haben und mit denen wir noch nicht gestartet sind. Die Kindergärten und Schulen sind noch mit sich beschäftigt, um die Corona-Vorgaben umzusetzen“, erklärt Wowra. Ein weiterer Grund: Die meisten Ehrenamtler in der Bücherei seien über 60 und in Sorge, „dass bei Veranstaltungen Kinder oder sie angesteckt werden.“ Maskenpflicht besteht laut Wowra in den Büchereiräumen weiterhin.