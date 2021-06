Bündnis in Grevenbroich : Stadtrat befürwortet Modellregion für den ÖPNV

Grevenbroich Die Politiker in Grevenbroich stimmten einstimmig einer Resolution zu. Vorgelegt hat sie ein Bündnis „NahFairkehr“ zur Verbesserung des öffentlichen Personnennahverkehrs. Was alles getan werden soll.

Der anstehende Strukturwandel im Kreis sei nicht nur eine gewaltige Herausforderung, sondern biete auch die Chance zu einer Mobilitätswende, heißt es in der Resolution. Die Aufnahme des S-Bahn-Netzes „Rheinisches Revier“ ins Strukturstärkungsgesetz sei bereits ein Zeichen für signifikante Veränderungen. „Aufgrund seiner sowohl städtisch als auch ländlich geprägten Räume sowie seiner Lage im Zentrum der Ballungsräume Köln/Düsseldorf/Mönchengladbach/Aachen“ sei der Kreis „in idealtypischer Weise“ als Testfeld geeignet. Vier Handlungsschwerpunkte sind in der Resolution genannt. Die Mobilitätswende soll mit der „zivilgesellschaftlichen Beteiligung“ der Bürger voran getrieben werden. In der Modellregion soll es deutlich vergünstigte Fahrpreise geben. Schienenpersonennahverkehr, Busverkehr sowie an die Quartiere und Ortsteile angebunden Mobilitätspunkte sollen weiterentwickelt und vernetzt werden, unter Berücksichtigung etwa von Rufbussen, Sharingangeboten sowie Fahrrad- und Fußgänger-Infrastruktur. Zudem soll der ÖPNV barrierefrei ausgebaut werden, insbesondere auch an kleineren Bahnhöfen.