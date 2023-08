Grevenbroich als Marken-Name Das Modell „Grevenbroich“ – vom Türgriff bis zum Trauring

Vor einigen Jahren noch schmückte sich Grevenbroich nicht nur mit Schildern an Ortseingängen als „Bundeshauptstadt der Energie“. Die Schilder sind längst verschwunden, einige haben vermutlich in Party-Kellern eine neue Bleibe gefunden. Der Slogan wurde beerdigt, Grevenbroich als „Marke“ dagegen nicht. So manches Unternehmen in der Bundesrepublik wirbt mit dem Namen der Stadt im Rheinland, hat ein Modell „Grevenbroich“ in seinem Sortiment.