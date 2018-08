Mobilität Feuerwehr

hemmerden Feuerwehrmann Martin Schwabe (49) vom Löschzug Hemmerden investiert viele Stunden in die Wartung der Einsatzgeräte.

Um die Funktionen zu garantieren, geht er nach „Checkliste“ vor: In Abständen kommen alle Utensilien auf den Prüfstand. Und: Nach jedem Einsatz werden all die Dinge von Martin Schwabe auf Herz und Nieren geprüft, die verwendet wurden. Das erfordert nicht nur große Begeisterung für Technik, sondern auch entsprechendes Knowhow. Das Wissen hat sich der 49-Jährige, der als Notfallsanitäter bei einer Berufsfeuerwehr arbeitet, bei einem einwöchigen Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster angeeignet. Das war vor acht Jahren, seitdem ist er von der Feuerwehr beauftragter Gerätewart, sprich offiziell einer derjenigen, die für die Aufgabe des Gerätewarts qualifiziert sind und sich regelmäßig fortbilden.