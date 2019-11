Diskussion zur Zukunft des Rheinischen Reviers : Mittelstands-Union startet Reihe zum Strukturwandel

Grevenbroich Der Strukturwandel im Rhein-Kreis und in Grevenbroich ist Thema einer neuen Informations- und Diskussionsreihe der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Regionalverband Korschenbroich-Jüchen-Grevenbroich.

Auftakt ist am Dienstag, 19. November, 19.30 Uhr, im ADAC-Fahrsicherheitszentrum. „Viele in Grevenbroich haben die Wahrnehmung, dass der Strukturwandel in Grevenbroich noch nicht angekommen ist“, erklärt Stephen Haines, Vorsitzender des Regionalverbandes der CDU-Vereinigung. „Wir möchten einen Statusbericht geben und zeigen, dass der Kreis in mehreren Bereichen aktiv ist und auch die Stadt davon profitiert“, sagt Haines.