Wettbewerb in Grevenbroich Schüler debattieren über Kleiderordnung

Mädchen in ultrakurzen Hosen, Jungen im Jogginganzug: Ist das noch okay – oder braucht es eine verbindliche Kleiderordnung an der Schule? Mit der Frage, ob so eine Kleiderordnung eingeführt werden sollte, haben sich jetzt Oberstufenschüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt befasst. Anlass gab ihnen ein von der Rheinischen Post und dem Unternehmen Evonik initiierter Debattenwettbewerb, der unter dem Hashtag #mitreden steht. Der Wettbewerb geht jetzt in die dritte Runde, auch diesmal beteiligen sich einige Schulen in der Region.