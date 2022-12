Mit Kutsche Der Nikolaus besucht den Grevenbroicher Weihnachtsmarkt

Der 6. Dezember ist dieses Jahr ein Dienstag – kein wirklich gutes Datum für einen Besuch des Nikolauses auf dem Weihnachtsmarkt. Denn der soll schließlich auch von Kindern empfangen werden können. Deshalb nimmt Jenny Goergens diesmal auch eine kleine Verspätung in Kauf, wenn sie in das Nikolaus-Kostüm schlüpft: Sie wird den Grevenbroicher Weihnachtsmarkt erst am Samstag, 10. Dezember, besuchen.