Aktion der Chöre vor St. Peter und Paul : Grevenbroicher singen vor der City-Kirche für den Frieden

Am Dienstagabend haben etliche Grevenbroicher mit ihrer Teilnahme an der Gesangs-Aktion ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Grevenbroich Hunderte waren dem Aufruf katholischer Chöre aus Grevenbroich und Rommerskirchen gefolgt und sangen am Dienstagabend auf dem Marktplatz. Mit dabei: Ein Kirchenmusiker, der in Sorge um seine Verwandten in der Ukraine ist.